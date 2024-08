Redakteur | Produktentwicklung | Podcast

Bernd Vasari ist hartnäckig – eine Eigenschaft, die es in seinem Metier unbedingt braucht. Als Wirtschaftsredakteur bleibt er an Themen dran, lässt nicht locker, deckt auf. Daneben kann er auch noch hervorragend schreiben. In kurzen klaren Sätzen erklärt er uns die Welt internationaler Wirtschaftsverflechtungen – den Blick stets auf Lösungen gerichtet. Der ehemalige Berufsmusiker fühlt sich auch in unserem Podcast-Studio wohl. Hier erarbeitet er neue Formate für die neue WZ. Frisch und mit höchster Akribie – hartnäckig eben.

Mail: bernd.vasari@wienerzeitung.at