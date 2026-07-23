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Freie Autor:innen

Bernhard Baumgartner

Bernhard Baumgartner arbeitet als freier Journalist und Lektor in Wien und Niederösterreich. Seine Schwerpunkte sind Medien, Kultur, Feuilleton und gesellschaftliche Entwicklungen. Von 2010 bis 2023 war er in leitender Funktion im Feuilleton der Wiener Zeitung.