Trainee

Als Trainee ist Catherina May auf dem besten Weg, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Nachdem sie als Redakteurin bei Radio Arabella arbeitete, half sie im Innenpolitik-Ressort der Wiener Zeitung aus. Nun bringt sie frischen Wind in die WZ. Ob Podcast, Video, Text, Social Media - May fühlt sich überall wohl.

Mail: catherina.may@wienerzeitung.at