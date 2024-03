Chiara Swaton hat ihren Bachelor in Journalismus and der FH Wien der WKW gemacht, danach einen internationalen Master in European Studies im norditalienischen Parma. Mit einem Fokus auf gesellschaftliche, soziale und europapolitische Themen will sie komplexe Inhalte verständlich vermitteln. Zuletzt hat sie ein Jahr in Brüssel beim Medienunternehmen Euractiv gearbeitet. Für die WZ schreibt sie vor allem Artikel über die Gegenwart und die Generation Z.