Christina Feist ist Journalistin mit Schwerpunkt Internationales und Kultur, sowie promovierte Historikerin und Philosophin. Bis 2017 war sie online Redakteurin bei profil. Seither arbeitet sie freischaffend und mit einer ausgeprägten Leidenschaft für Krisenberichterstattung, Reportagen und Geschichten, die nur selten erzählt werden.

Am 9. Oktober 2019 überlebte Feist das rechtsterroristische Attentat von Halle/Saale, Deutschland. Seither schreibt und arbeitet sie vermehrt zu Themen wie Opferschutz und Opferhilfe und den langfristigen Folgen eines solchen Traumas.