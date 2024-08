Freier Autor

Dominik Matzinger unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden bei Wien, davor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pädagogik der Universität Koblenz. Seine Forschungsschwerpunkte sind Fragen der Bildungsgerechtigkeit und des historischen Wandels von Allgemeinbildung mit ihren Verstrickungen in politische und ökonomische Verhältnisse.