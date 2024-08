Redakteur

Edwin Baumgartner hat in seinen Büchern „Schmäh“ und „Wiener Wahn“ die Untiefen der Wiener Seele ausgelotet. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass seine Orchesterwerke in Bratislava, Seoul und Burgas zu hören waren – aber (noch?) nicht in Wien. Andererseits sind seine Bindungen an Wien durch Geburt und WZ stark. Kultur im weitesten Sinn ist sein Anliegen, dazu Lokalgeschichte, alles Kuriose, Sagen- und Legendenhafte sowieso. Der Wiener Schmäh wurde ihm quasi in die Wiege gelegt, ernsthaft über Fakten zu schreiben, ist ein Privileg, das er nur der WZ zugesteht. Und zwar seit mehr als 30 Jahren.

Mail: edwin.baumgartner@wienerzeitung.at