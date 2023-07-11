Kolumnistin

Geld, Wirtschaft, Unternehmertum: Von diesen Themen war Elisabeth Oberndorfer in ihrer Kindheit weit entfernt, und trotzdem wuchs sie in einem Haushalt mit einem Heimcomputer auf – was in den 1980er Jahren eine Seltenheit war. Aus diesem Kontrast entstanden ihr journalistisches Interesse an Wirtschaft und Technologie und ihre Mission, Wissen für alle sozialen Schichten zugänglich zu machen. Schließlich wurde sie selbst zur Unternehmerin und betreibt mit Smart Casual einen Wirtschaftsnewsletter. Immer dienstags erklärt sie in ihrer Kolumne ÖKONOwie? auf WZ.at komplexe wirtschaftliche Themen.