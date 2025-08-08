Eva ist seit 2025 Journalistin bei der Wiener Zeitung und schreibt am liebsten über den Zustand der Gesellschaft. Zuvor war sie unter anderem Redakteurin beim Nachrichtenmagazin profil und arbeitete als freie Journalistin für die deutsche Zeit oder den Falter. Für ihre Arbeit wurde sie mit dem Niederösterreichischen Journalismuspreis und dem Journalismuspreis „von unten“ ausgezeichnet. 2025 zählte sie zu den Top „30 unter 30“.