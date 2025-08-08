Eva ist seit 2025 Journalistin bei der WZ und recherchiert vor allem zu sexualisierter Gewalt, Machtmissbrauch und struktureller Ungleichheit. Zuvor war sie unter anderem Redakteurin beim Nachrichtenmagazin profil und arbeitete als freie Journalistin für die deutsche Zeit oder den Falter. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Niederösterreichischen Journalismuspreis und dem Journalismuspreis „von unten“. 2025 zählte sie zu den Top „30 unter 30“ Journalist:innen in Österreich und wurde zur Journalistin des Jahres in der Kategorie „Aufgefallen“ gewählt.