Georg Renner ist erfahrener Journalist mit einer Passion für Innenpolitik. Seit mehr als 15 Jahren hat er sich auf das Entschlüsseln der politischen Landschaft Österreichs spezialisiert und ist bekannt für seine gründlichen und detaillierten Analysen. Sein Ansatz ist es, objektive und unparteiische Einblicke zu geben, damit die Leser:innen eigenständige, informierte Entscheidungen treffen können. Für die WZ schreibt er wöchentlich den sachpolitischen Newsletter "Einfach Politik".