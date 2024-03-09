Gerald Gossmann arbeitet seit knapp zwanzig Jahren als Journalist. Er schreibt für deutschsprachige Medien wie Die Zeit, Profil und den Spiegel. Sein Schwerpunkt: Fußball und Sportpolitik. Er ist bekannt für seine kritischen und tiefgehenden Analysen. Und dafür, komplexe Inhalte in einfacher, klarer Sprache zu erklären. Dabei widmet er sich den Hintergründen, Schattenseiten und Problemfeldern des oft undurchsichtigen Fußballgeschäfts.