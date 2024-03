Jana Maria Unterrainer studierte Zeitgeschichte und Medien an der Universität Wien. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich intensiv mit dem Digitalen Wandel in Österreich und dessen öffentlicher Wahrnehmung. Als Journalistin beleuchtet sie, wie digitale Daten die Gesellschaft verändern und welche Gefahren, aber auch Chancen daraus erwachsen.