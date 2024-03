Jasmin Bürger beobachtet, beschreibt und analysiert Österreichs Politik seit fast zwei Jahrzehnten. Ihre Expertise und ihr Netzwerk baute die gebürtige Linzerin als Innenpolitik-Redakteurin bei den OONachrichten in Wien auf. Nun setzt sie ihre Neugier, ihr schreiberisches Können und das Gespür für gute Geschichten auch abseits der politischen Berichterstattung für unterschiedliche Medien ein. Für die WZ bleibt sie der Poltik treu. Bürger hat zwei Studien abgeschlossen: Publizistik- und Kommmunikationswissenschaften an der Uni Wien und Betriebswirtschaft an der WU Wien.