Chefredakteurin

Katharina Schmidt ist der Lucky Luke des Journalismus. Ihre Texte treffen ins Schwarze, präzise und genau. Sie kann schneller schreiben als ihr Schatten. Das hat sie in diversen U-Ausschüssen gelernt. Braucht sie nicht mehr. Sie widmet sich lieber dem Hintergrund. In klarer Sprache vermittelt sie komplexe Themen. Schmidt war über Jahre unser Aushängeschild für Politik-Berichterstattung. Sie ist, was in der Branche selten ist – Routinier mit ständigem Veränderungs-Willen. Stillstand kennt sie nicht. Sie hat Geschichte und Migrationsmanagement studiert und Bücher über den Tod und Korruption geschrieben. Nun schreibt sie ein neues Kapitel der WZ-Geschichte mit.

Mail: katharina.schmidt@wienerzeitung.at