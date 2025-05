Katrin Fischer, geboren 1995 in München und aufgewachsen in Kärnten, studierte Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie in Graz. Nach Jahren bei der Kleinen Zeitung, zuletzt als Chefredakteurin der Kinderzeitung, arbeitet sie heute frei. Immer wieder von Schulklassen gefragt: „Darf man das schreiben?“ Ihre Antwort: „Man muss." Für ihre journalistische Arbeit im Interesse der Jugend wurde sie 2020 vom Bundeskanzleramt ausgezeichnet. 2023 zählte sie zu den „30 unter 30“ des Branchenmagazins „Österreichs Journalist:in“. Zudem engagiert sie sich bei FELIN für die Förderung von Frauen in Führungspositionen.