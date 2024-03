Redakteurin

Konstanze Walther ist gefühlsmäßig immer in Bewegung. Die World-Press-Institute-Stipendiatin 2012 hat die USA auf und ab bereist, hat als Staff Writer den Philadelphia Inquirer in Pennsylvania bereichert und hat schon mal ein Praktikum bei einem Fernsehsender in Ecuadors Hauptstadt Quito absolviert.

Seit Corona liegt das Nahe näher als das Ferne – jetzt ist sie häufiger auf der Bahnstrecke Wien – Vorarlberg anzutreffen.

konstanze.walther@wienerzeitung.at