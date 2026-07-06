Magdalena Miedl schreibt und redet hauptberuflich seit mehr als 25 Jahren über Filme, Serien, Bücher, Theater, Kulturpolitik, #MeToo, Zeitgeschichte, Nahrungsmittel und noch viel mehr - früher vor allem in den Salzburger Nachrichten und auf ORF Topos, jetzt auf ORF.at, in Ö1, in Podcasts und in der WZ. Sie hat Theater-, Film- und Medienwissenschaft studiert, ist Absolventin der Medienakademie, schwimmt bei fast jedem Wetter, liebt Bahnfahren und kann sich ihr Leben ohne Katze nicht mehr vorstellen.