Maria Lovrić-Anušić ist Journalistin mit den Schwerpunkten Migration, Gesellschaftspolitik und Popkultur. Ihre Recherchen führen sie dorthin, wo Geschichten oft übersehen werden – mitten hinein in unterschiedliche Communities. Sie will Missstände sichtbar machen und legt Wert darauf, Menschen zu Wort kommen zu lassen, die sonst kaum Gehör finden. Mit einem feinen Gespür für soziale Dynamiken erzählt sie, was sonst zwischen den Zeilen verschwindet. Seit November 2025 ist sie Teil des WZ-Podcasts "Was los?".