Redakteur

Mathias Ziegler hat bei der Wiener Zeitung das Journalistenhandwerk von der Pike auf gelernt. 21 Jahre lang hat er die Tageszeitung mitgestaltet, die meiste Zeit davon als Stellvertretender Chef vom Dienst. Daneben hat er als Allrounder viele verschiedene Themen bearbeitet. Als WZ-Autor schreibt er über alles, was ihn interessiert - und was er selbst nicht weiß, lässt er sich von Fachleuten erklären und macht daraus leicht verständliche Texte.

mathias.ziegler@wienerzeitung.at