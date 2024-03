Redakteur | Produktentwicklung

Aufgewachsen in der tiefsten Provinz – zwischen Misthaufen, täglich Alles und Volksblatt. Studierte Geschichte und Journalismus in Wien. Blieb hängen und ist immer noch da. Winterer schreibt über Stadt und Land, Wald und Park, Einfamilienhaus und Wohnblock, Gemeindepolitik und Stadtregierung. Einordnend. Pointiert. Kritisch. Immer mit dem Blick auf das Wesentliche. Das hat er für den ORF gemacht und für die Zeit. Seit acht Jahren tut er es für die WZ. Als Lektor gibt er seine Erfahrung an Studierende der FH Wien weiter.

Mail: matthias.winterer@wienerzeitung.at