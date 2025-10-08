Maximilian Handl ist Journalist und aktuell 360°-Trainee bei der WZ, zuvor bei Puls24. Sein journalistischer Fokus liegt auf Welt- und Außenpolitik, mit besonderem Blick auf Lateinamerika und hier insbesondere auf Brasilien. Er verbindet tiefgehende Recherchen mit einem besonderen Interesse an historischen Zusammenhängen und Monarchien. Neben seiner journalistischen Arbeit, die von Reportagen bis zu fundierten Analysen reicht, engagiert er sich im Bereich Factchecking und ist Mitgründer des Projekts FactJack.