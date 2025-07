Michael Neulinger ist Kulturwissenschaftler, Drehbuchautor und Regisseur. In seinen Arbeiten erzählt er von psychischer Verletzlichkeit, queerer Erfahrung und zwischenmenschlicher Gewalt. Im Mittelpunkt stehen dabei emotionaler Missbrauch, männliche Sprachlosigkeit und die stillen Dynamiken zerstörerischer Beziehungen. Er studierte Kultur- und Filmwissenschaft an der Universität Wien und bildete sich filmisch an der New York Film Academy sowie an der UCLA weiter.