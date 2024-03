Redakteur | Produktentwicklung

Ein Bayer in Wien. Könnte der Titel einer 90er-Jahre Klamauk-Komödie sein. Mit Komödien hat es Michael Ortner weniger. Er ist unser Mann für Daten und Hintergrundrecherchen. Die Ergebnisse verwandelt er in feine Texte. Er hat Passau verlassen, um in Wien Politikwissenschaft, Publizistik und Journalismus zu studieren. Ein Glück für die WZ – und den Standard, format und trend, für die er auch arbeitete. 2016 wurde er mit dem LGT-Medienpreis ausgezeichnet. Sein Berufshöhepunkt war aber ein anderer: Er hat mit Gerhard Polt über Weißwürste geredet.

Mail: michael.ortner@wienerzeitung.at