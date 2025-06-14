Mimi Gstaltner war WZ-Trainee. Sie schreibt über Rand- und Tabuthemen, oft mit einem Fokus auf soziale Gerechtigkeit, Körper, Identität und mentale Gesundheit. Sie interessiert sich dafür, wie gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse das Leben einzelner Menschen beeinflussen. Ihre Arbeit bewegt sich zwischen Betroffenheit und Analyse. Besonders wichtig sind ihr Themen, die sonst wenig Platz bekommen oder über die nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Seit November 2025 ist sie als freie Journalistin Teil des WZ-Podcasts "Was los?".