freie Autorin

Nunu Kaller sammelte jahrelang Erfahrung als Pressesprecherin bei diversen NGOs (Global2000, Vier Pfoten) und war auch als Journalistin bei "Der Presse" tätig. In über sechs Jahren als Konsumentensprecherin bei Greenpeace Österreich setzte sie sich ausführlich mit dem Thema Konsum auseinander und leidet seit 2012 an einer „Fast-Fashion-Allergie“. Heute arbeitet sie als Publizistin und selbständige Nachhaltigkeits- und Kommunikationsberaterin.