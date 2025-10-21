 Zum Hauptinhalt springen
© Caroline Potthoff
Trainees und Interns

Pauline Held

Pauline Held ist Volontärin bei der Augsburger Allgemeinen. Im Rahmen ihrer Ausbildung schreibt sie einen Monat als Hospitantin für die WZ. Zuvor hat sie Journalismus studiert und Stationen u.a. bei dem Magazin Stern und der Süddeutschen Zeitung absolviert.

