Redakteurin | Produktentwicklung

Petra Tempfer kennt sich aus mit uralten Dingen. Erst hat sie als Paläontologin Millionen Jahre alte Knochen ausgegraben. Dann ist sie zur ältesten noch erscheinenden Tageszeitung der Welt gewechselt. Hier widmet sie sich den lebendigen Dingen. Tempfers Texte menscheln. Sie ist Allrounderin, war in den Ressorts Chronik, Kultur, Wissen und mehr als zehn Jahre im Innenpolitik-Ressort. Das Handwerk hat sie im Journalist:innenkolleg in Salzburg gelernt. Sie hat es um viele Facetten erweitert – neuerdings um Podcasts. Sie klingen, als hätte sie Millionen Jahre nichts anderes gemacht. Im Jahr 2026 wurde sie mit dem ÖGARI-Medienpreis ausgezeichnet.

Mail: petra.tempfer@wienerzeitung.at