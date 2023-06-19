Redakteurin | Produktentwicklung

Petra Tempfer kennt sich aus mit uralten Dingen. Erst hat sie als Paläontologin Millionen Jahre alte Knochen ausgegraben. Dann ist sie zur ältesten noch erscheinenden Tageszeitung der Welt gewechselt. Hier widmet sie sich den lebendigen Dingen. Tempfers Texte menscheln. Sie beschreibt die Gesellschaft aus Sicht ihrer Bürger:innen. Sie ist Allrounderin, war in den Ressorts Chronik, Kultur, Wissen – und seit mehr als zehn Jahren im Innenpolitik-Ressort. Das Handwerk hat sie im Journalistenkolleg in Salzburg gelernt. Sie hat es um viele Facetten erweitert – neuerdings um Podcasts. Sie klingen, als hätte sie Millionen Jahre nichts anderes gemacht.

Mail: petra.tempfer@wienerzeitung.at