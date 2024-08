Freie Autorin

Sara Brandstätter hat ihren internationalen Master in Journalism, Media and Globalisation an der Aarhus University und der University of Amsterdam abgeschlossen. Dort hat sie sich mit konstruktivem Journalismus beschäftigt und zur Belästigung und Bedrohung von Journalist:innen geforscht. Ihr journalistischer Fokus liegt auf Sozialpolitik, Chancengerechtigkeit und Bildung. In ihren Recherchen erzählt sie die persönlichen Geschichten Betroffener und ordnet diese mit wissenschaftlichen Daten und Fakten ein.