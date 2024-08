Freier Autor

Stefan Schocher ist viel als Reporter unterwegs, sein thematischer Schwerpunkt liegt in Osteuropa. Er publiziert in zahlreichen Zeitungen im In- und Ausland, unter anderem in der „Welt“ und der „Jüdischen Allgemeinen“. Außerdem sind Beiträge Schochers auf Ö1 zu hören.