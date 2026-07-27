Tabea Mausz ist freie Journalistin in Wien mit den Schwerpunkten Gesellschaft, Europa, Frauenrechte und Menschenrechte. Sie recherchiert vor allem zu sexualisierter Gewalt und Gleichstellungsfragen, häufig mit europapolitischem Bezug. Für Print, Online und Social Media erzählt sie Geschichten an der Schnittstelle von Politik und Lebensrealität. Nebenbei unterstützt sie die Organisation des YoungStars-Programms des Journalistinnenkongresses. 2025 absolvierte sie das 360°-Journalist:innen-Traineeship und arbeitete unter anderem für PULS 24, DIE FURCHE und die APA. Für ihre Reportage zum „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz in Spanien wurde sie 2026 mit dem Österreichischen Jugendpreis ausgezeichnet.