Verena Bogner ist freie Journalistin, Autorin und Popkultur-Expertin. Ihre Kolumnen und Analysen schreibt sie unter anderem für Vogue, Glamour und FM4, im ORF, auf Puls24 oder Ö1 durfte sie Pop-Phänomene wie Taylor Swift oder Charli xcx kommentieren. Außerdem ist sie Teil von „Galerie Arschgeweih“, einer der größten Meme-Pages im deutschsprachigen Raum mit Fokus auf die DACH-Popkultur der 00er-Jahre. Gerade schreibt sie an ihrem Debütroman, der im Frühjahr 2026 erscheint.