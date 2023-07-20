Redakteurin

Verena Frankes Leben kreiste zuerst um den Tanz: Ihre aktive Karriere führte sie bis an die Mailänder Scala. Danach begann sie ihre zweite Karriere 2003 als Medien-, dann Tanz- und Performance-Expertin der WZ und ihr Theaterwissenschaft- und Publizistik-Studium an der Uni Wien. Doch Tanz und Film allein waren ihr zu wenig: Sie engagiert sich für Umwelt- sowie Gesundheitsthemen und hat mit ihrem schwarzen Schatten Unico einen selbstausgebildeten Assistenzhund. Jedenfalls ist sie eine Perfektionistin, die aus scheinbar wenig ergiebigen Themen Essenzielles performt.

Mail: verena.franke@wienerzeitung.at