Freier Autor

Wolfgang Rössler ist Journalist und Autor und lebt in Wien. Seine Texte wurden unter anderem in NZZ am Sonntag, NZZ.at, profil, NEWS, Datum, DIE ZEIT, Tagesspiegel, Der Standard und stern.de veröffentlicht. Wolfgang ist außerdem Co-Autor der „Autobiografie des mehrfachen Paralympics-Siegers Walter Ablinger“, die 2013 erschienen ist und sich 4500 Mal verkauft hat. Die umfassende Wien-Expertise des gebürtigen Kärtners ist in zwei Wien Reiseführern für den Marco Polo Verlag nachzulesen.