12-Jähriger "prophezeite" Unruhen

Kairo. Der augenscheinlich außergewöhnlich intelligente Ali Ahmed, gerade einmal 12 Jahre alt, analysiert in einem YouTube-Video das politische Geschehen in Ägypten. Treffend beschreibt Ali die politische Situation in seiner Heimat, das Video wurde mittlerweile fast 700.000 Mal angesehen.



Zunächst der Reporterin "faschistische Theokratie" erklären

Das Interview tauchte kürzlich auf der Website "Free Arabs" auf, wurde aber schon 2012 von der Tageszeitung "El Wady" aufgenommen. In dem Video sagt Ali Dinge wie: "Wir sind das Militärregime nicht losgeworden, um es mit einer faschistischen Theokratie zu ersetzen", darauf hin fragt die Reporterin verdutzt: "Faschistische Theokratie? Ich weiß nicht einmal, was das bedeutet", und bekommt es daraufhin prompt von Ali erklärt.



"Gewalt gegen Frauen ist Missbrauch und Irrsinn"

Über die Rechte der Frauen redet sich Ali in Rage: "Das islamische Gesetz erlaubt es, Frauen zu disziplinieren. Das kann in einer Gesellschaft nicht funktionieren." Die Reporterin fragt, was das Problem sei, und Ali holt zu einem Rundumschlag aus: "Das Problem ist, dass es empörend ist. Ich kann nicht meine Frau schlagen und sie fast töten, und sagen das sei Disziplinierung." Das sei keine Disziplinierung, sondern "Missbrauch und Irrsinn."



Er erzählt, er habe sich sein Wissen durch Gespräche mit den Menschen auf der Straße, das Lesen von Zeitungen und das Internet angeeignet. Ali sagte überdies neuerliche Unruhen und Umwälzungen in seinem Land vorher - was verblüffend ist, da es bereits im Oktober 2012 aufgezeichnet wurde. Das YouTube-Video mit dem Titel "Egypt: The Next President" ("Ägyptens neuer Präsident") ist derzeit ein Renner auf YouTube.