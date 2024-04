15.000 Ordinationen im Test

Start für Qualitätssicherung im niedergelassenen Bereich. | Wien. Mit Beginn des Jahres 2006 setzt die österreichische Ärzteschaft die vom Gesundheitsministerium heraus gegebene Qualitätssicherungs-Verordnung in die Realität um. In den kommenden zweieinhalb Jahren werden 15.000 Ordinationen Evaluierungsbögen erhalten. Einzelne der Praxen werden stichprobenartig überprüft werden, erklärte am Mittwoch Jörg Pruckner, Obmann der Bundeskurie Niedergelassener Ärzte der Österreichischen Ärztekammer (ÖAK).