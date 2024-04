17 Ex-Kommissare verdienen in der Pension doppelt

Zu den Nutznießern gehören auch Personen, die bereits wegen des Verdachts auf massive Interessenskonflikte aufgefallen sind. So arbeitet Joe Borg, der frühere Kommissar für Fischerei und Maritime Angelegenheiten, heute für die Lobbyingagentur Fipra, die sich unter anderem auf maritime Angelegenheiten spezialisiert hat. Neben seinem Gehalt kassiert er wie der italienische Außenminister und Ex-Innenkommissar Franco Frattini und Litauens Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite (früher Budgetkommissarin) das EU-Übergangsgeld. Mit von der Partie sind auch der frühere Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy, der als Ryanair-Aufsichtsrat zusätzlich noch einmal 47.000 Euro pro Jahr einstreifen soll, und die ehemalige Konsumentenschutzkommissarin Meglena Kuneva, die im Sold der französischen Großbank BNP Paribas steht und nebenbei noch als Beraterin der EU-Kommission selbst tätig ist.



Zweimal EU-Gehalt



Besonders heikel scheinen die Fälle des Belgiers Louis Michel und der Polin Danuta Hübner, die direkt von ihren Kommissarsposten als Abgeordnete ins Europäischen Parlament gewechselt sind und dort je 7665 Euro pro Monat plus Taggelder und Zulagen kassieren. In beiden Fällen hat der juristische Dienst der Kommission zwar grünes Licht gegeben. In der einschlägigen EU-Verordnung befindet sich jedoch eine Passage, laut der der Anspruch auf das Übergangsgeld erlischt, "wenn dem ehemaligen Mitglied der Kommission in einem der Organe der Gemeinschaften ein neues Amt übertragen wird." Der Geldfluss an Michel und Hübner sollte also noch einmal von einem unabhängigen Juristen geprüft werden, findet der EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser (Liste Martin). Dem Übergangsgeldsystem bescheinigt er den "Bankrott".



Auch in Österreich gibt es Fortzahlungen für ehemalige Regierungsmitglieder, diese sind allerdings um einiges bescheidener: Sie betragen 75 Prozent des Aktivbezugs für maximal sechs Monate. Allerdings erlischt der Anspruch der Politiker, sobald eine neue bezahlte politische Funktion, eine Erwerbstätigkeit oder eine Pension angetreten wird.