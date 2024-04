20 Jahre Miteinander Lernen

Es begann vor 20 Jahren in Ottakring als "Türkinnenprojekt" des Vereins Frauensolidarität mit einem Nähkurs für Frauen und gleichzeitiger Kinderbetreuung. Der Verein Miteinander Lernen - Birlikte Ögrenelim hat sich mittlerweile zur anerkannten und viel frequentierten Beratungs-, Bildungs- und Psychotherapieeinrichtung für Frauen, Kinder und Familien entwickelt. Zielgruppe sind in erster Linie MigrantInnen aus der Türkei. Am 7. November will der Verein bei einem Tag der offenen Tür mit allen Interessierten sein Jubiläum feiern.