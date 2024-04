20 Tote bei Unruhen in Thailand

Japanischer Kameramann getötet. | Polizei ging mit Waffengewalt gegen Demonstranten vor. | Opposition lehnt Gespräche mit Regierung ab. | Bangkok. Bei den gewaltsamsten Zusammenstößen in Thailand seit fast zwei Jahrzehnten sind am Samstag 20 Menschen getötet worden. Mehr als 800 Menschen seien bei den Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften verletzt worden, teilten die Rettungsdienste am Sonntag mit.