20 Versuche über das Scheitern

Wer vor der WM 1000 Euro auf ein Vorrunden-Aus der Deutschen gesetzt hätte, wäre nun steinreich. Stimmt nicht. Denn alle großen Wettanbieter waren hier vorsichtig und offerierten maximal eine Quote von 7,5 - wären also 7500 Euro Gewinn. Nicht recht viel mehr als bei einer wesentlich für wahrscheinlicher gehaltenen Titelverteidigung, die konstant mit einer 5,5-Quote angegeben wurde. Womit bewiesen ist, dass Experten auch kolossal irren können - erst recht jene (Autor eingeschlossen), die eine Gruppe mit Südkorea, Mexiko und Schweden als Glückslos für Deutschland bezeichnet hatten. Daher wollen wir verstummen und die Experten aus allen Bereichen das eigentlich Unerklärliche erklären lassen - wie es zum historischen WM-Desaster für "Die Mannschaft" kommen konnte:



1. "Der Mannschaft hat die Leichtigkeit gefehlt, die Sicherheit war nicht vorhanden." (Teamchef

Joachim Löw)



2. "Vielleicht war es eine gewisse Selbstherrlichkeit vor dem Mexiko-Spiel." (derselbe)



3. "Die Mannschaft war keine Einheit. Sie hat keine Leidenschaft gezeigt. Und viel schlimmer: Sie war selbstherrlich." (Lothar Matthäus)



4. "Das war Altherrenfußball, was wir gesehen haben." (Paul Breitner)



5. "Mit einer schlechten Mannschaft kann man immer früh ausscheiden, aber nicht mit einer Mannschaft wie dieser. Führung? Persönlichkeit? Mentalität?"

(Michael Ballack)



6. "Auf Sane und mit Petersen oder Wagner auf einen weiteren Stürmer zu verzichten, war riskant und hat sich letztlich als Fehler erwiesen." (Thomas Berthold)



7. "Das Ausscheiden hat mentale Gründe, ihre Qualität haben die Spieler oft genug bewiesen."

(Guido Buchwald)



8. "Es stand nie eine eingespielte Mannschaft auf dem Platz."

(Hans-Peter Briegel)



9. "Es gab zu viele Störfaktoren, es konnte kein Teamgeist wie 2014 entstehen. Damit meine ich auch die Özil-Gündogan-Affäre." (Olaf Thon)



10. "Der Auftritt wirft eher die Frage auf, ob das, was wir spielen, das ist, was wir nur können."

(Felix Magath)



11. "Der eine oder andere war nicht würdig, das Nationaltrikot zu tragen." (Stefan Effenberg)



12. "Nicht jeder war hungrig genug." (Huub Stevens)



13. "Alle schimpfen auf die Defensive, aber ausgeschieden sind wir aufgrund der Offensivschwäche." (Marcell Jansen)



14. "Jeder Favorit hat große Probleme, die vermeintlich kleineren Teams sind defensiv sehr kompakt." (Mats Hummels)



15. "Das Ganze grenzte für mich einfach an Arbeitsverweigerung. Wenn ihr wenigstens mit Stil rausgeflogen wärt... so wie die Isländer zum Beispiel." (via Twitter @Lokkas)



16. "Meckern hätte dieser Mannschaft geholfen. Stattdessen mussten alle die Köpfe ducken und den Mund halten." (@sparklekitteh)



17. "Vielleicht sind die Millionäre zu satt?" (@randy_asv)



18. "Es werden mehrere Punkte sein, die man zusammentragen muss." (Manager Oliver Bierhoff)



19. "Es bleibt ein Rätsel, wie man in so einem Zustand der phasenweisen Apathie dieses letzte Gruppenspiel hingenommen hat." (O. Kahn)



20. "Zu erklären ist das schwer in diesem Moment." (Löw)