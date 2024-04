200 Jahre Richard Wagner

Ich habe mir vorgenommen, eine Wagner Monographie zu schreiben. Warum eigentlich Richard Wagner?Ich war schon immer ein Richard Wagner Fan. Ich habe den deutschen Komponisten im meinem 12. Lebensjahr entdeckt. Als Französin deutscher Abstammung, war ich mit der Welt der deutschen Sagen sehr vertraut, sie waren ein wesentlicher Teil meiner Kultur. Meine Oma war Deutsche und ich bin mit der deutschen Kultur und Geschichte aufgewachsen. Die deutsche Sprache ist sogar die erste Sprache, die ich als Kind erlernt habe.Ich war mit Wagner dem Dichter und dem Musiker fasziniert: Wagners Musik hat etwas hinreißend, er zieht uns in seine Welt mit seinen magistralen Akkorden hinein.



Als junge Doktorantin habe ich eine Doktorarbeit unter der Leitung von Jean Moes an der Universität von Metz, Frankreich, begonnen, deren Thema Wagners Beziehung zu Frankreich war: Leider wurde diese Doktorarbeit wegen persönlicher Umstände nie beendet.



Richard Wagner ist ein facettenreicher Mensch. Wie er vom Frankophilen zum Frankophoben wurde erforscht mein neues Buch. Der Einfluß Frankreichs auf Wagners Werke bezieht sich auf viele Bereiche insbesondere in den Bereichen der Kultur, Kunst und Politik.Ich freue mich, im Stande zu sein, euch allen mein neues Buch vorzustellen!Dieses Buch widme ich einem außergewöhnlichen Menschen, meinem Universitätsprofessor, Herrn Jean Moes (2006 gestorben), in ewiger Dankbarkeit.



Copyright© by Isabelle Esling