200 Millionen am Hundehals

Der weltgrößte Blaue Diamant hat 45 Karat, kostet 200 Millionen US-Dollar, glüht im Dunklen, heißt "Hope" und ist angeblich verflucht. Ein Franzose soll ihn 1660 aus dem Auge einer indischen Götterstatue gestohlen und dem damals reichsten Mann der Welt, Frankreichs "Sonnenkönig" Ludwig XIV., verkauft haben. Seither wird seinen Besitzern Unglück nachgesagt, etwa Marie Antoinette, die den Stein angeblich bis zur Enthauptung auf der Guillotine trug. Die Arte-Reportage am Mittwoch zeigte, wie Wissenschafter versuchen, das Geheimnis zu lüften. Man sprengte gar ein winziges Loch in die Diamant-Oberfläche, um Atome zu entnehmen - und fand ein unbekanntes Element. Es soll in Reaktion mit Bor, Kohlenstoff und Licht das fallweise Glühen des Steines im Dunklen bewirken. Also ein neues Rätsel in der Lösung, quasi.