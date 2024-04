2000 - Ein Sturm im Wasserglas

Keine Belege, dass Sanktionen von Wien ausgegangen sind. | Sanktionen begründeten den ÖVP-Wahlsieg 2002. | "Wiener Zeitung": Ist mit der Distanz von zehn Jahren die Hysterie rund um die Bildung der schwarz-blauen Regierung noch verständlich? | Oliver Rathkolb: Rückblickend erweist sich die europäische Aufregung tatsächlich als Sturm im Wasserglas. Damals wurden die Grenzen der EU in Bezug auf innenpolitische Ereignisse deutlich aufgezeigt. Folgende, ebenfalls aufregende Regierungsbeteiligungen etwa in Italien wurden mit keinem Beistrich kommentiert. Vielleicht hat zur Aufregung auch beigetragen, dass das Jahr 2000 damals als geschichtshistorische Wende wahrgenommen wurde. Und dann gab es noch die Holocaust-Konferenz in Stockholm, wo versucht wurde, den Holocaust als gesamteuropäische Meistererzählung zu etablieren. | Schüssel hat einen Tabubruch begangen | Die Wende 2000 | Porträt: Der dauernde Demonstrant des Donnerstags