2000 EU-Milliarden für Finanzmärkte

Regierungschefs beraten über Banken-Rettung. | Brüssel. Es ist kein EU-Gipfel wie jeder andere, wenn die EU-Staats- und Regierungschefs heute, Mittwoch, zusammentreffen. Die weltweite Finanzkrise wirbelt die Agenda der Union gehörig durcheinander. Für die Rettung aller großen Banken haben die Eurozonen-Länder in einer bisher beispiellosen Aktion bereits die Marschrichtung vorgegeben: Bis Ende 2009 soll für die sogenannten Interbankenkredite - also jene, die Banken einander gewähren - von staatlicher Seite gebürgt werden. Denn das mangelnde gegenseitige Vertrauen unter den Geldinstituten lähmt den Kapitalfluss und das Alltagsgeschäft. Um die Branche in der EU wieder flüssig zu machen, sollen jetzt alle EU-Länder auf diesen Kurs einschwenken. Die Banken müssten für die Bereitstellung der Garantien aber marktübliche Preise zahlen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.