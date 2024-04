2007 war das Jahr der Trojaner

Die Dominanz von Trojanischen Pferden ist damit zu erklären, dass sie von Malware-Programmierern für verschiedene kriminelle Aktivitäten eingesetzt werden können. Dabei geht es fast ausschließlich um finanzielle Profite. Sie sind sie die idealen Werkzeuge für den Datenmissbrauch im Internet.



Neben den Trojanern wurden im vergangenen Jahr Adware-Programme besonders oft verbreitet. Während jedoch die Zahl der Infizierungen mit 25,39% knapp hinter der der Trojaner liegt, waren lediglich 11,20% aller neu erschienenen Schädlinge Adware-Muster.



Im Gegensatz zu der stetig ansteigenden Anzahl von Trojanern und Adware, verzeichnete die Kategorie der Würmer einen großen Rückgang im Jahr 2007. Während 2006 noch 23,21% aller neuen Exemplare, die in Umlauf gebracht wurden, Würmer waren, ging die Zahl in den vergangenen zwölf Monaten auf 9,21% zurück. Zudem zeigten sich Würmer lediglich noch für 7,99% aller verseuchten Systeme verantwortlich.



Geografische Verteilung



Frankreich auf Platz 1, Deutschland auf Rang 9 Was die geographische Malware-Verteilung angeht, stand Frankreich mit 39% Ende des Jahres 2007 auf Platz 1 der Länder mit den meisten infizierten Computern. Und dabei handelt es sich um Infizierungen von geschützten Computern. Auf ungeschützten Rechnern wurde mindestens ein Schädling auf 56% aller Rechner gefunden.



Spanien (33% bei geschützten und 46% bei ungeschützten PC's) und die USA (31% bei geschützten und 41% bei ungeschützten PC's) waren auf Platz 2 und 3.



Deutschland (25% bei geschützten und 31% bei ungeschützten PC's) auf Platz 9.



Diese Auswertungen lieferten die beiden kostenfreien Online Scanner "NanoScan" und "TotalScan" von Panda Security, mit denen überprüft werden kann, ob der Computer mit Malware infiziert ist.



Infected or not