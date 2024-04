2015, das Jahr der Flucht

Das Jahr 2015 geht ebenso bewegt zu Ende, wie es begonnen hat: "Je suis Charlie"

war der Slogan, der um die Welt ging, nachdem Terroristen in der Redaktion eines französischen Satiremagazins ein Blutbad anrichteten. Innenpolitisch war es ein Wahl-Jahr: Burgenland hat seither eine rot-blaue Regierung, in Oberösterreich regiert schwarz-blau, nur an Rot-Grün in Wien wurde nicht gerüttelt.

Spätetsens als 71 Menschen tot in einem LKW auf der A4 gefunden wurden, ist die Flüchtlingskrise in Österreich angekommen. Tausende Menschen sind seither vor allem aus Syrien geflohen und über die Balkanroute nach Österreich gekommen, meist waren sie auf der Durchreise.

Das Jahresende stand ganz im Zeichen der Trauer um die Todesopfer nach mehreren terroristischen Anschlägen in Paris

. Doch auch Geschichten abseits der aktuellen Nachrichtenlage haben es in unseren Jahresrückblick 2015

geschafft: Ein Interview mit dem Cartoonisten Mordillo

oder ein Hintergrund zum Thema Artenschutz

.

Hier geht es zum Jahresrückblick 2015: http://www.wienerzeitung.at/2015