230 Meter-Turm soll Wien überragen

Fast zwei Mal so hoch wie der Stephansturm soll ein Wolkenkratzer in Wien-Donaustadt werden. Mit den Arbeiten an dem Hotel wird in den nächsten Wochen begonnen, 2010 will die Gruppe Sol Meliá den Betrieb aufnehmen.

An der baulichen Verwirklichung des neuen Hotelprojektes ist neben Sol Meliá eine Gruppe österreichischer Partnerfirmen beteiligt, darunter die Unternehmen BAI und WED. Die WED AG ist ein lokales Unternehmen, federführend bei der Erschließung und Gestaltung des Stadtteils mit dem holpenden Namen Vienna Donau City im 22. Bezirk.



Entworfen hat das ME Vienna mit 57 Etagen auf 230 Metern Höhe der französische Architekt Dominique Perrault. Neben dem Hotel-Turm ist ein Zwillingsgebäude mit 45 Etagen und einer Höhe von 165 Metern konzipiert. Die Eröffnung beider Gebäude ist für das Jahr 2010 geplant.



Den Gästen des ME Vienna stehen 255 Zimmer in den ersten 15 Etagen des Gebäudes zur Verfügung. Die Inneneinrichtung wurde von Keith Hobbs, United Designers, entworfen, der auch die Gestaltung des ME Madrid übernahm.



Über Sol Meliá



Sol Meliá in Palma de Mallorca ist in Spanien uneingeschränkt marktführend, sowohl im Hinblick auf Urlaubs- und Vergnügungsreisen wie auch auf Geschäfts- und Kongressreisen. Derzeit betreibt das Unternehmen mit 32.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als 300 Hotels in 30 Ländern auf 4 Kontinenten. Die unter Sol Meliá vereinten Marken sind Meliá (Gran Meliá und Meliá Boutique Hotel), ME by Meliá, Tryp, Sol Hoteles, Paradisus, Innside und Sol Meliá Vacation Club.



LinksSol Meliá