24 Jahre im Keller versteckt, sieben Kinder mit der eigenen Tochter - Und keiner hats gemerkt?

24 Jahre im Keller, sieben Kinder - und keiner hats gemerkt. Immer wieder beteuern die Behörden, der 73-jährige Josef F., der mittlerweile zugegeben hat, seine Tochter Elisabeth eingesperrt und mehrfach vergewaltigt zu haben, habe ein äußerst dichtes Netz aus Autorität, Lügen und Tauschmanövern gewoben. Die Frage ist bloß: Wie kann jemand ein so dichtes Netz weben, wenn er doch theoretisch in regelmäßigem Kontakt mit den Behörden steht? Denn immerhin haben Josef F. und seine Frau Rosemarie (68) eines der - angeblich weggelegten - Kinder von Elisabeth adoptiert, zwei weitere in Pflege genommen. Im Fall einer Adoption etwa wird genau überprüft, in welchen familiären und sozialen Verhältnissen die Adoptiveltern leben - und ob es Vorstrafen gibt. Laut Bezirkshauptmann Hans Lenze gab es zwar Vorstrafen, die allerdings bereits getilgt sind - aber waren sie das 1993, als das erste Kind plötzlich vor der Tür auftauchte, auch schon?