275 Tage ist Fico an der Macht: Die Katastrophe blieb aus

Der slowakische Premier legt Zielstrebigkeit an den Tag. | Pressburg. Zur "Katastrophe", die viele am 17. Juni und dann wieder am 4. August vergangenen Jahres gewittert hatten, ist es in der Slowakei nicht gekommen. Dennoch weicht das Misstrauen gegenüber Premier Robert Fico, der am 17. Juni als Sieger aus den vorgezogenen Parlamentswahlen hervorging und am 4. August im Amt vereidigt wurde, nur langsam. Immerhin ist Fico auf internationalem Parkett keine "persona non grata" wie etwa sein Vorvorgänger Vladimir Meciar. So reiste er zuletzt nach Deutschland, um dort mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über tatkräftige Unterstützung durch deutsche Energiekonzerne beim Bau eines neuen Kernreaktors in Jaslovske Bohunice zu verhandeln.